Teksas valisi: 26 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı

Texas Valisi Greg Abbott, düzenlenen basın toplantısında Sutherland Springs bölgesindeki kilisede Pazar ayini sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin yaralandığını açıkladı.



Vali Abbot, ABD tarihinde düzenlenen kilise saldırılarının en büyüğü olduğunu belirterek, 'Ölenler için uzun süre acı çekici bir yas tutacağız' dedi.



Teksas Şerifi Joe Tackitt, makamların herhangi birinin mağdur isimlerini bilmediklerini, ancak olay yerinde çalışmaya devam ettiklerini söyledi.



Teksas Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Freeman Martin, şüpheliyi 26 yaşların başında siyah beyaz giyinmiş balistik bir yelek giymiş genç bir beyaz erkek olduğunu söyledi.



Martin, saldırganın kiliseye girmeden önce çevreye ateş açtığını dile getirdi.



Guadalupe kenti Şerif Ofisi sözcüsü Robert Murphy kısa süren bir kovalamacanın ardından saldırganın Guadalupe kentinde aracında ölü olarak bulunduğunu belirtti.



Ancak polis tarafından öldürülüp öldürülmediği konusunda açıklamada bulunmadı. Yetkililer saldırganın ölümüne ilişkin bilgileri ilerleyen saatlerde açıklayacak. Kaynak : İHA