Suudi Krallığı, Husiler için ödüllü terörist listesi yayımladı

Suudi Arabistan liderliğinde, Yemen'deki İran destekli husilere kaşı oluşturulan Arap koalisyonu Husilerin önde gelenleri için 40 kişilik bir terörist listesi hazırladı. Resimleri ve isimleri bir liste halinde yayımlanan Husilerin yakalanmasına yardımcı olacaklara milyonlarca dolar ödül verileceği açıklandı. Kaynak : İHA