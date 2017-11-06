Suudi Krallığı, Husiler için ödüllü terörist listesi yayımladı

Suudi Krallığı Husilerin Riyad’a füze saldırısı yapmasından sonra Husiler için 40 kişilik terörist listesi hazırlayarak bu kişilerin yakalanmasına yardımcı olacak bilgi verenlere onlarca milyon dolarlık verileceğini açıkladı.
Suudi Arabistan liderliğinde, Yemen'deki İran destekli husilere kaşı oluşturulan Arap koalisyonu Husilerin önde gelenleri için 40 kişilik bir terörist listesi hazırladı. Resimleri ve isimleri bir liste halinde yayımlanan Husilerin yakalanmasına yardımcı olacaklara milyonlarca dolar ödül verileceği açıklandı. Kaynak : İHA