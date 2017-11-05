Suudi Arabistan'da helikopter düştü: 1 prens, 8 üst düzey yetkili öldü

Suudi Arabistan'da içinde bir prens ve üst düzey yetkililerin olduğu bir helikopterin düştüğü, helikopterdeki kişilerin hayatını kaybettiği bildirildi.



Kazada, bir prens ve 8 üst düzey yetkili hayatını kaybettiği açıklandı. Ölen prensin Prens Mansur bin Mukrin olduğu bildirildi.



PRENSİN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI



Kazada ölen Prens Mansur bin Mukrin ve üst düzey yetkililerin helikopterin kalkışından hemen önceki görüntüleri ortaya çıktı.





