Son bir haftada 80 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son bir hafta içerisinde Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca bin 476 operasyon yapılmış, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 974'ü terör (PKK/KCK 238, aşırı sol 14, DEAŞ 48, FETÖ/PDY 674), 3 bin 350'si uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından, 135'i düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 459 kişi gözaltına alındı.



Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; son 1 haftada yurt içinde toplam 80 (68 ölü, 6 sağ, 6 teslim) terörist etkisiz hale getirildi.



Operasyonlar neticesinde; 5 ilde (26 Diyarbakır, 10 Bitlis, 8 Tunceli, 2 Mardin, 1 Erzincan) 47 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirilmiş, bu sığınak ve mağaralarda teröristlerin kış hazırlığı olan yaklaşık 4 ton gıda maddesi, 23'ü ağır ve uzun namlulu (2 M-16, 1 Bixi, 1 Kanas, 6 Roketatar, 11 Kalaşnikov, 2 Mavzer) toplam 36 silah, 637 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 16 el bombası, bin 572 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiş, 18 el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi.



Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik 77 ilde gerçekleştirilen 2 bin 508 operasyonda; piyasa değeri 17 milyon 490 bin 530 TL olan, bin 263 kg Esrar, 237 kilogram eroin, 2,67 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 Kg Afyon Sakızı, 3 kilogram metamfetamin, 1,61 kilogram Kokain, 24 bin 254 adet uyuşturucu hap, 9 bin 612 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.



Ayrıca piyasa değeri 5 milyon 865 bin 93 TL olan; 798 bin 979 adet kaçak sigara, 57 bin 430 litre akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 350 kişi gözaltına alındı.



Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında 37 ilde (Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Artvin, Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kayseri, Kocaeli, Mardin, İçel, Niğde, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Van, Zonguldak) 360 şüpheli gözaltına alındı.



Siber suçlarla mücadelede; terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 308 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 169 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.



Asayiş ve trafik uygulamaları kapsamında; ülke genelinde 2 Kasım 2017 Perşembe günü 11 bin 446 personelin katılımıyla üniversitede eğitim gören gençlerimiz üzerinde kötü emelleri bulunan ve terör bağlantılı art niyetli kişilerin bertaraf edilmesi, çocuklarımızın eğitimleri dışında sosyal hayatlarını geçirdikleri yerlerin güvenli bir ortam haline getirilmesi, her türlü zararlı faktörlerden ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması, ayrıca kız öğrencilerimizin okul ve yurtlarına geliş ve gidişlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşamaması amacıyla; üniversite kampüsleri dışında faaliyet gösteren umuma açık yerler ve bu alanların gidiş geliş istikametlerinde, gerekli güvenlik önlemleri alınarak, üniversitelerin çevrelerinde bulunan, şüpheli ve aranan şahıslar ile suç unsuru niteliğindeki ateşli silah, kesici delici alet, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin ele geçirilmesi amacı ile “Türkiye Güvenli Eğitim Uygulaması” yapıldı.



Düzensiz göçle mücadele kapsamında; 943'ü denizlerde olmak üzere 3 bin 670 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 135 organizatör yakalanarak gözaltına alındı. Kaynak : İHA