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Oğlunu 2 ay önce de zehirlemek istemiş

İstanbul Fatih’te 10 yaşındaki oğlunu öldüren N.T. ile ilgili kan dondurucu bir detay ortaya çıktı. N.T iki ay önce de oğlunu doğalgazı açarak zehirleyerek öldürmek istemiş.

3. Sayfa / 06 Kasım 2017 Pazartesi 11:34
Oğlunu 2 ay önce de zehirlemek istemiş
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Fatih'te N.T isimli baba dün akşam 10 yaşındaki Yiğitcan T.isimli oğlunu bıçaklayarak öldürerek, ardından eşi Neriman T.'yi arayarak, 'Oğlunu öldürdüm.Gel al' dedi.

Kan donduran cinayetle ilgili kan dondurucu bir detay ortaya çıktı. Cani baba N.T iki ay önce de oğlunu evdeki doğalgazı açarak zehirlemek istediği, hatta bu anları cep telefonuyla çektiği öğrenildi. Cani baba, ardından oğlunun ağlarken çektiği fotoyu eşine göndererek, ses kaydını da ekledi. Ses kaydında 'Bu çocuk sabaha kalmaz' diyen baba, oğlunun ağlama ses kayıtlarını da telefonla anneye attığı öğrenildi.



'BİZE DE KAYDI ATIYOR'

Öte yandan, küçük çocuğun cenazesini almak için Adli Tıp Kurum'na gelen dayısı Adem Deniz, 'İki ay önce evdeki doğalgazı açıyor. Bize de görüntü kaydı ve ses kaydı atıyor. Hemen Fatih'e emniyete gittik. Polisler koçbaşıyla kapıyı kırarak eve girdi. Daha sonra serbest kaldı. Çocuğu öldürmekle tehdit eriyor üstüne savcılıktan çocuk görmek için izin alıyor. 'Babası öldürmekle tehdit ediyor'diyoruz polise. Polis bize, 'Darp var mı? Yoksa bir şey yapamayız' diyor. Adalet bu mu? Bizim polis teşkilatımız, devletimiz bu kadar mı insanların arkasında duruyor? Ölüm tehditleri alıyoruz? dedik kimse bir şey yapmadı. Savcılık böyle şeyler oluyor hala babanın çocuğunu görmesi için izin veriyor' dedi.

Dün yaşanan cinayeti de anlatan Dayı Deniz, 'Eşini arıyor. Gel çocuğunu öldürdüm. Gel al. Hafta sonu çocuğunu görmek için alıyor. Tam teslim alacağımız zaman çocuğu ölüyor. 10 senedir eşini dövüyor. Eşi boşanma dilekçesi verdi. İki aydır ayrı yaşıyor. Eşinden uzaklaştırma kararı veriliyor. Açık açık olay 'geliyorum' dedi' diye konuştu.

Cani baba anneyi arayıp 'Çocuğu öldürdüm' demiş! Kaynak : İHA

Adli TıpÇocuk Cinayeti


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