Nijer Meclis Başkanı Tinni Türkiye'de

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Nijer Ulusal Meclis Başkanı Tinni ile TBMM'de bir araya geldi. Kahraman ve Tinni, baş başa görüşmenin ardından Divan Salonu'nda heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.



Görüşmede iki ülke parlamenterlerine hitap eden Kahraman, Türkiye'nin dost ve kardeş ülke olarak gördüğü Nijer ile ilişkilere büyük önem verdiğini söyledi. Kahraman, iki ülke parlamentoları arasındaki ilişkilerin de iyi seviyede bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Nijer Meclis Başkanı Tinni de ülkesi ve Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesini, ilişkilere dinamizm getirilmesini arzu ettiklerini belirtti. Nijer halkının, Türkiye ile dostluk ve kardeşlik temelinde ilişkiler kurulmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Tinni, iki ülke arasındaki ilişkilerin 16'ncı yüzyıla dayandığını, o dönem bir Osmanlı şehzadesinin Nijer'e gelerek evlendiğini, bu kişinin soyundan gelenlerin bugün bölgede 'İstanbuleva' adıyla anıldığını anlattı.







Türkiye'nin modern laik devlet yönetiminin kendileri için çok iyi bir örnek teşkil ettiğini, Müslüman nüfus çoğunluğu nedeniyle iki ülkenin benzerlik gösterdiğini vurgulayan Tinni, şöyle devam etti:







'Nijer'in demokrasisi sıkıntılara rağmen devam ediyor. Demokrasiye olan bağlılığımız nedeniyle Nijer hükümeti, Nijer Ulusal Meclisi, Türkiye'de darbeyle, silah yoluyla hükümetin ele geçirilme girişimini kınamıştır. Türk halkını, gençlerini gösterdikleri cesaretten dolayı tebrik ederim. Dünyada ilk defa bir darbe girişiminde, siviller meydana çıkarak darbe girişimini akamete uğratmıştır. Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonunu ve bilgeliğini selamlamak istiyorum. Kendisi gençleri ve bütün demokrat güçleri bir araya getirerek, bu darbeyi akamete uğratmıştır.'







Tinni, iki ülke arasında 26 alanda iş birliği sağlandığını, Türk Hava Yollarının Nijer'in başkenti Niamey'e sefer sayısını artırmasıyla ilişkilerin daha da hızlandığını belirterek, parlamentolar arası ilişkilerin de daha fazla ilerletilmesi gerektiğini söyledi.



İslam ülkelerinin meclisleri arasındaki ilişkinin de güçlenmesi gerektiğine inandığını dile getiren Tinni, 'TBMM'nin ümmetin daha da birleşmesi, İslam ümmetinin entegrasyonunun daha fazla sağlanması için üstüne düşeni yapacağından eminim. İslam medeniyeti topluluğunun barış ve huzura kavuşması, bunun da kutsal kitabımızın öngörüleri, öğretileriyle yaşama kavuşmasını arzu ediyorum.' diye konuştu.



Heyetler arası görüşmenin ardından Meclis Başkanı Kahraman ve Tinni, TBMM ile Nijer Ulusal Meclisi arasında iş birliği mutabakat zaptı imzaladı. Kaynak : AA