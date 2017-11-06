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Murat Yetkin: Bu bir yavaş çekim darbe

Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin, Suudi Arabistan'da 4 Kasım'da yapılan bir dizi tutuklama ve görevden almaların yavaş çekim darbe olduğunu söyledi.

Televizyon / 06 Kasım 2017 Pazartesi 11:22
Murat Yetkin: Bu bir yavaş çekim darbe
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CNN Türk canlı yayınında Suudi Arabistanda yaşanan gelişmeleri yorumlayan Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin, 4 Kasım'ın art arda gelen tesadüflerini anlattı.
Yetkin yaşananları bir yavaş çekim darbe olarak nitelendirdi. İşte Yetkin'in o açıklamaları:

'Böyle birşey görülmüş değil. Bir ülkenin başbakanı istifasını başka bir ülkede açıkladı. Suudi Arabistan 4 Kasım gübü Riyad'ta açıkladı. Aynı 4 kasım günü Yemen'de iran'ın desteklediği Husiler ya da onlar üstüne üstlenilmiş bir saldırıda Riyad'a füze attılar. O füze havada yok edildi. Aynı gün tutuklamalar, görevden almalar oldu. Aslında baktığımızda bir yavaş çekim darbe. Buna ilk tepkiyi veren kim oldu İsrail.' Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Daily NewsMurat YetkinRiyadÇekimSuudi Arabistan


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