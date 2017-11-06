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Minikler kille sanat öğreniyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’ne bağlı Sanat Merkezi’ndeki Kil Şekillendirme Atölyesi, çocuklara sanatı sevdiriyor. Atölyeyi ziyaret eden ilkokul ve anaokulu öğrencileri, kille şekil yaparken hem eğleniyor hem öğreniyor.

Yaşam / 06 Kasım 2017 Pazartesi 17:23
Minikler kille sanat öğreniyor

Okullara randevu verilerek yapılan programlarla öğrenciler, Sanat Merkezi'ni ziyaret edip Kil Şekillendirme Atölyesi'nde sanatsal eğitim alıyorlar. Usta öğreticiler nezaretinde yapılan etkinlikle çocuklar, doğal malzeme ile parmak ve el kaslarını da geliştirme imkânı buluyorlar. Kille çeşitli şekiller yapan öğrenciler, gönüllerince eğlenme fırsatı bulmuş oluyor.

Kil Şekillendirme Atölyesi'ni ziyaret eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, çocuklarla sohbet etti. Çocuklar, kilden yaptıkları şekilleri Genel Sekreter Yardımcısı Mumcu'ya gösterip, anlattılar. Çocukları, çalışmalarından dolayı tebrik eden Mumcu, çocuklara okul hayatlarında da başarılar diledi. Kaynak : İHA

Büyükşehir BelediyesiGenel SekreterParmakÖğrenciler


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