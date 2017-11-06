Milli otomobil şehit tabutu şeklinde çizildi

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine harekete geçen 5 firma ile yerli otomobil için ilk adımı attı. 5 Babayiğit firmanın imzalarını attığı dev proje, 2021 yılında sonuçlarını verecek.



Proje büyük ses getirirken Hürriyet gazetesinde Latif Demirci imzalı bir karikatür şok etkisi yarattı. Milli otomobilin şehit tabutu ve 5 işadamının otomobilin altında çizilmesi büyük tepki çekti.



Konuyu Beyaz TV ekranlarında masaya yatıran Ömür Varol, 'Milli otomobili istemeyen ciddi bir lobi de var. Başından beri mırın kırın ediyorlar. Çatlak sesler yükseliyor. Hürriyet gazetesi gibi bir gazetede de Latif Demirci imzalı bir karikatür yayınlandı. Milli otomobil tabut şeklinde çizilmiş. Öyle bir algı yaratılıyor ki... Şehit haberi gelirken böyle bir çizim yapmak ne manaya geliyor?' dedi.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel