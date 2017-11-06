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Merkez Bankasından zorunlu karşılık düzenlemesi

Merkez Bankası 1,4 milyar dolar dövizi bankaların kullanımına bıraktı.

Ekonomi / 06 Kasım 2017 Pazartesi 10:21
Merkez Bankasından zorunlu karşılık düzenlemesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından, son dönemde piyasalarda ekonomik temellerle uyumlu olmayan sağlıksız fiyat oluşumları gözlendiği belirtilerek, 'Bu durum dikkate alınarak, fiyat istikrarına ve finansal istikrara destek sağlanması maksadıyla rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkanına ilişkin üst sınır ile dilim aralıklarında değişiklik yapılmıştır. Buna göre, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkan oranı üst sınırı yüzde 60'tan yüzde 55'e düşürülmüş, tüm dilim aralıkları da 5'er puan aşağı çekilmiştir. Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 5,3 milyar TL likiditesi piyasadan çekilecek olup, yaklaşık 1,4 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir.' açıklaması yapıldı.

Açıklamada, '1 Şubat 2018'e (dahil) kadar vadesi dolacak ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, kredinin vadesinde ödenmesi halinde, dolar için 3,7000, avro için 4,3000, İngiliz Sterlini için 4,8000 kuru kullanılarak TL olarak yapılabilmesine olanak tanınması ve kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun sabitleme kurundan yüksek olması durumunda kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun esas alınmasına karar verilmiştir.' denildi. 

Merkez Bankası


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