USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51

İşte AK Parti'nin Balıkesir adayı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur’un istifasını açıklaması sonrasında AK Parti’nin belediye başkan adayı olarak Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu gösterildi.

Siyaset / 06 Kasım 2017 Pazartesi 20:20
İşte AK Parti'nin Balıkesir adayı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur'un istifası sonrasında Cuma günü yapılan temayül yoklamasının ardından AK Parti Balıkesir İl Teşkilatı yönetimi, bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Toplantıda AK Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun gösterilmesi kararı çıktı.

ZEKAİ KAFAOĞLU KİMDİR?

Zekai Kafaoğlu, 1961 yılında Balıkesir'in Gökçeyazı beldesinde doğdu. İlk ve ortaokulu burada tamamlayan Kafaoğlu, lise eğitimini Balıkesir İmam Hatip Lisesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olan ve kamu hastanelerinde diş hekimi olarak görev yapan Kafaoğlu, Sağlık Bakanlığı Bakan Müşavirliğinden sonra Balıkesir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Kurucu Başhekimliği görevinde bulundu. Refah Partisi'nde İl Müfettişliği, Fazilet Partisi'nde İl Başkanlığı yapan Kafaoğlu, AK Parti Balıkesir Kurucu İl Başkan Yardımcılığı görevini de üstlendi. Kafaoğlu, 1999 yılında Fazilet Partisi, 2002 ve 2007 yıllarında AK Parti'den milletvekili adayı oldu. 30 Mart 2014 yerel seçiminde AK Parti'den Altıeylül Belediye Başkanı seçildi. Zekai Kafaoğlu, evli, 3 çocuk babası ve 1 torun sahibidir.
Kaynak : İHA

Sağlık Bakanlığıİstanbul ÜniversitesiBelediye BaşkanıSağlığı MerkeziRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı