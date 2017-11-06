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İsrail askerleri 16 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Dünya / 06 Kasım 2017 Pazartesi 10:32
İsrail askerleri 16 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda 'terör eylemlerine karıştıkları' iddiasıyla 16 Filistinli gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

Kaynak : AA

İsrailBatı Şeria


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