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İlk ceza 206 lira, ikincisinde trafikten men ediliyor

Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan rutin kontrollerde camlarda bulunan cam filmleri ile ilgili de uyarılarda bulunuluyor. İlk ceza 206 lira, ikinci cezada ise araç trafikten men ediliyor.

3. Sayfa / 05 Kasım 2017 Pazar 14:59
İlk ceza 206 lira, ikincisinde trafikten men ediliyor

Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan rutin kontrollerde camında film olan araç sürücüleri uyarılıyor.

Özellikle sürücünün görüş açısını kapatan filmlerin ise sökülmesi isteniyor. Trafik ekipleri filmlerin bir an önce sökülmesi gerektiğini, ilk cezanın 206 TL olduğunu, ikinci cezada ise aracın trafik men edileceğini belirtiyor.

Ayrıca araç camında film olan sürücülere aracın bu şekilde vizeden de geçmeyeceği uyarısı yapılıyor.

Sürücüler ise yeni uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.

Aracının ön camındaki filmi söken bir sürücü, görüş mesafesinin açıldığını söyledi.

Kaynak : İHA

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