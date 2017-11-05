Hukuksal Sorunlarda Avukatlık Danışmanlık Ve Arabuluculuk

Başkentimiz Ankara' da faaliyet gösteren yaklaşık 13 bin avukat bulunuyor. Hukuk sistemimiz çeşitli nedenlerle artan yoğunluğa sahip ve bu yoğunluk içerisinde avukatların da faaliyetlerinin yoğun olmasına neden oluyor. Ankara avukat ihtiyacını karşılamak amacıyla Ankara Barosuna kayıtlı avukatlar, genel olarak adalet saraylarının yakın bölgelerinde ki bürolarında faaliyet gösteriyorlar.



Hukuk Biliminin ve avukatlık mesleğinin birikimlerinin, pratikte en iyi şekilde değerlendirilebilmesini sağlayabilmek kapsamında sağladığı Avukatlık, danışmanlık ve Arabuluculukhizmetleriyle, Ankara'nın ve aynı zamanda ülkemizin saygın hukuk bürolarından biri olarak yerini alabilmektedir.



Farklı hukuki sorunların ve anlaşmazlıkların çözümü noktasında, farklı dava süreçleri ve farklı hukuk alanlarının bulunması, bu alanlar hakkında genelden ziyade odaklı bilgi birikimi oluşturmuş, dava süreçleriyle ilgili deneyim sahibi avukatların, farklı hukuk dallarında uzmanlık oluşturduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir. Bu durum örneğin bir boşanma davası süreci içerisinde, deneyimli olan bir avukat, oluşabilecek her duruma karşı bu davalar ile ilgili birikim ve deneyimi müvekkiline artı sağlar ve dava sürecinin istediği gibi yönlendirilmesi noktasında yüksek bir başarı oranı gösterir.



Bu durum Medeni Kanun' la birlikte, davanın türüne göre davayı etkileyebilecek diğer Kanunlar hakkında sahip olunan bilgi birikiminin ve pratikte boşanma davası süreçlerine katılım sayısının oluşturduğu deneyimin doğal bir sonucudur. Deneyimli olan avukat, boşanma davaları konusunda uzmanlaşmıştır ve doğal bir sonuç olarak bu tür davalara olan katkısı, fazla olacaktır.



Avukatlık, danışmanlık ve Arabuluculuk hizmetlerinin beklentileri karşılayabilecek düzeyde olabilmesini sağlamak amacıyla, ilgili dava konusunda uzmanlaşmış farklı avukatlardan oluşan bir danışmanlık havuzu oluşturuyor. Bu sayede Avukatlık, danışmanlık ve Arabuluculuk talebi ile başvuran kişinin hukuki sürecinde deneyimli avukatlardan oluşan ekibi ile Davanın hukuk çerçevesinde değerlendirilmesi aşamasının hemen ardından, dava süreci başlatılarak, müvekkilinin haklarının en doğru şekilde korunması ve dava sürecinin lehte, en kısa süre içerisinde sonlandırılması sağlanmak için çalışmaktadır. Günümüzde toplumun sorunları uzlaşı ile çözülmesi gerektiğini düşünmesi nedeniyle İş davalarında Ocak 2018 de zorunlu hale gelecek olan arabulucuya başvuru ile çözülme sürecinde gerek avukat olarak gerekse arabulucu Avukat Ankara olarak çözümün içerisinde yere alma bilinci içerisindedir.



Hukuk sorunlarını Çözüm odaklı ve uzlaşı yoluyla çözmeyi, Çözülmemesi halinde sahip olduğu birikim ve etkin dava takibi ile sonuçlara ulaşmaktadır. Danışmanlık ve avukatlık hizmeti süresince müvekkillerini sürecin dışında tutmadan, tüm gelişmelerden haberdar ederek bilgilendirmektedir



Avukatlık mesleğinin saygınlığının bilincinde, Hukuki süreçlerini gerekli ilgi ve takip sorumluluğunu yerine getirebilen, müvekkili ile sürekli iletişim halinde olunması sağlanan, alanında başarılarıyla kendisini kanıtlamış çok sayıda avukat ile sunduğu hizmetler sonucunda, Ankara' da avukatlık, danışmanlık ve arabuluculuk hizmeti sürecinde müvekkillerini sürecin dışında tutmadan tüm gelişmelerden haberdar ederek bilgilendirmektedir.