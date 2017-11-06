Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsündeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile müştekiler katıldı.



Davanın bugünkü celsesinde ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan darbecilerin başında olan eski Tuğgeneral Sönmezateş savunma yaptı. FETÖ'cü olmadığını öne süren Sönmezateş, 'Sosyal demokratım, Mustafa Kemal Atatürkçüyüm' diye konuştu.



Sönmezateş, savunmasını tamamlanmasının ardından sorulara cevap vermeyeceğini belirterek, 'Artık susuyorum. Bir şeylerin ortaya çıkmasını bekleyeceğim. Suskunluğum başlıyor' dedi.



Duruşmaya, verilen öğle arasının ardından devam edilecek. Kaynak : İHA