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Gökhan Şahin Sönmezateş: Mustafa Kemal Atatürkçüyüm

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin açılan davada savunma yapan eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, FETÖ’cü olmadığını iddia ederek, "Sosyal demokratım, Mustafa Kemal Atatürkçüyüm. Beni zorla Fetullahçı yapmayın" dedi.

Güncel / 06 Kasım 2017 Pazartesi 14:30
Gökhan Şahin Sönmezateş: Mustafa Kemal Atatürkçüyüm

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsündeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile müştekiler katıldı.

Davanın bugünkü celsesinde ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan darbecilerin başında olan eski Tuğgeneral Sönmezateş savunma yaptı. FETÖ'cü olmadığını öne süren Sönmezateş, 'Sosyal demokratım, Mustafa Kemal Atatürkçüyüm' diye konuştu.

Sönmezateş, savunmasını tamamlanmasının ardından sorulara cevap vermeyeceğini belirterek, 'Artık susuyorum. Bir şeylerin ortaya çıkmasını bekleyeceğim. Suskunluğum başlıyor' dedi.

Duruşmaya, verilen öğle arasının ardından devam edilecek. Kaynak : İHA

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