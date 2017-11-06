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Gazilerin darp edilmesi olayıyla ilgili Valilik açıklama yaptı

Ankara'da belden aşağısı tutmayan gazi Jandarma Astsubay Çavuş Muzaffer Oktay ve sol bacağını kullanamayan gazi Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Kızılkaş, trafikte çıkan 'yol vermeme' tartışmasında diğer araçtaki 4 kişinin saldırısına uğramıştı. Kamuoyunda büyük tepki çeken olay sonrası Ankara Valiliği'nden açıklama geldi.

Güncel / 06 Kasım 2017 Pazartesi 20:57
Gazilerin darp edilmesi olayıyla ilgili Valilik açıklama yaptı

Ankara'da, belden aşağısı tutmayan gazi Jandarma Astsubay Çavuş Muzaffer Oktay ve sol bacağını kullanamayan gazi Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Kızılkaş ile yakınlarının bulunduğu otomobil Eskişehir yolu üzerinde sıkıştırıldı. Yaşanan tartışma üzerine diğer araçtaki 4 kişi gazilerin içinde bulunduğu otomobili tekmeledikten sonra takip ederek benzin istasyonunda sıkıştırdı. Aracın camlarını kırarak gazilerden Muzaffer Oktay'ı araçta, İbrahim Kızılkaş'ı da araçtan indirerek dakikalarca darp etmişti.

Kamuoyunda büyük tepki çeken saldırısı sonrası Ankara Valiliği bu akşam yazılı bir basın açıklaması yaptı. Gazilerin Darp Edilmesi Olayına İlişkin Basın Açıklama şöyle:
'04 Kasım 2017 Cumartesi günü saat 18.00 sularında, Eskişehir yolu üzerinde seyir halinde bulunan iki Gazimiz ve ailelerinin bulunduğu araç, D.Ç., T.G. ve O.Y.'nin içinde bulunduğu araç tarafından sıkıştırılmış, sözlü tacize uğramış ve trafiğin sıkıştığı esnada araçlarından inen şüpheliler tarafından darp edilmişlerdir.

Olay yerinden uzaklaşarak bir petrol istasyonuna sığınan Gazilerimiz, şüpheliler tarafından takip edilerek sığındıkları petrol istasyonunda tekrar darp edilmiş ve kullandıkları araca zarar verilmiştir.

Olay yerinden kaçan D.Ç. ve O.Y., şüpheli T.G.'yi Balgat'a bıraktıktan sonra E.K., B.Ö. ve B.Y. isimli şahıslarla beraber, kamera görüntülerine silmek amacıyla olayın yaşandığı petrol istasyonuna tekrar gelen saldırganlar, olay yerine gelen Polis ekibi tarafından yakalanmıştır.

Şüpheliler O.Y., B.Y., B.Ö., E..K., T.G. ve D.Ç. hakkında yapılan soruşturma neticesinde, D.Ç.'nin mala zarar verme ve taksirle yaralama suçlarından kaydı olduğu, diğer şahısların suç kayıtlarının olmadığı, ayrıca D.Ç.'nin de 1.93 promil alkollü olduğu tespit edilmiştir.

O.Y., B.Y., B.Ö. ve E.K. Cumhuriyet Savcılığınca 5/11/2017 tarihinde serbest bırakılmış, T.G. ve D.Ç. ise tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanmıştır.

Ankara Valiliği olarak Gazilerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'
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