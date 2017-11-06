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Gazilere saldırıda 2 kişi tutuklandı

Başkent’te iki gazi ve ailesine saldırı olayı ile ilgili 2 kişi tutuklandı.

3. Sayfa / 06 Kasım 2017 Pazartesi 10:08
Gazilere saldırıda 2 kişi tutuklandı

Ankara- Eskişehir yolunda yaşanan trafik tartışması sonucunda belden aşağısı tutmayan Jandarma Astsubay çavuş Muzaffer Oktay ve sol bacağını kullanamayan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Kızıltaş, ailelerinin gözü önünde saldırıya uğradı.

4 kişinin saldırısı sonucu yaralanan gazi Kızıltaş, eşi Seda Kızıltaş, gazi Oktay ve kız kardeşi Gamze Oktay hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Tamer G. ve Doğan Ç. tutuklanırken, B.Y., O.S., E.K. ve B.Ö. ise serbest bırakıldı.

Ankara'da 2 gazi ve ailelerine maganda dehşeti Kaynak : İHA

Uzman ÇavuşJandarma Astsubay


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