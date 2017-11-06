Dünya 'Cennet Belgeleri' ile sarsıldı

Aralarında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ile ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un da yer aldığı siyasetçi ve iş adamlarının off-shore hesaplarıyla ilgili yaklaşık 13.4 milyon belge dünya çapında 100 basın organı tarafından yayımlanmaya başladı.



Dünya çapında 19 'vergi cennetini' kapsayan belgelerde, son 70 yılda yapılan işlemler bulunuyor. Yaklaşık 1.4 terabaytlık veri hacmine ulaşan 'Cennet Belgeleri', 'Panama Belgeleri'nden sonraki ikinci en büyük veri sızdırılma olayı olarak nitelendiriliyor. Alman Süddeutsche Zeitung gazetesinin elde ettiği ve ortak bir çalışmayla incelenmesi için Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsuyumu (ICIJ) adlı kuruluşla paylaştığı belgeleri son bir yıldır 380 gazetecinin incelediği bildirildi.



Belgelerden elde edilen bulguların, bir hafta boyunca projede yer alan basın kuruluşları tarafından yayımlanacağı belirtildi. Belgelerin çoğunluğunun Bermuda merkezli Appleby adlı hukuk firmasından sızdırıldığı kaydediliyor.



'Cennet Belgeleri'nde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in damadının ortak yatırımları dahil çok sayıda siyasetçi ve işadamına ilişkin bilgiler yer alıyor. Belgelerde Nike ve Apple gibi dev firmaların taktikleri ile Rusya'nın Facebook ve Twitter'ın da aralarında yer aldığı sosyal medya şirketleriyle yatırım ilişkilerine dair ayrıntılar da içeriliyor.



Kaynak : İHA