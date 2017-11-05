Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınıf arkadaşına son görev

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı
Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu
, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy
, milletvekilleri, belediye başkanları, Nebi Güdük'ün ailesi ve sevenleri katıldı. Cumhurbaşkanı
Erdoğan, cenaze namazı
öncesinde Güdük'ün ailesine taziyede bulundu.
'BİZİM İÇİN ÖLÜM ASLINDA DİRİLİŞTİR'
Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, 'Öncelikle merhum ve merhumeye Allah
'tan rahmet diliyorum. Gerek Sakarya Müftüsü İlyas kardeşim, gerekse Yusuf kardeşim aynı dönem İstanbul İmam Hatip
Mektebinde beraber okuduk. Ve Nebi kardeşim ile aynı dönemde beraber okuduk. Tabii Nebi gerçekten cevval, sempatik
bir arkadaşımızdı. Rabbim taksiratını affeyleye. Aynı şekilde Nezihe hanıma da Rabbim taksiratını affeyleye. Mekanını cennet
eyleye inşallah. Bizler kazaya ve kadere inanmış insanlarız. Müslüman
olarak bizim Müslüman
olmayanlardan farklı olan yanımız bu. Biz ölümle birlikte malum ölmeyiz. Bizim için ölüm aslında diriliştir. Ölümü adeta öldüren insanlarız Müslüman
olarak. Bu anlayışla bizler gerek Nebi kardeşimizin gerekse Nezihe hanım kardeşimizi ahirete uğurluyoruz. Rabbim kendi katında inşallah inanıyoruz ki kendilerine de amellerinin kat ve kat fazlasıyla inşallah muamelede bulunacaktır. Mekanları cennet
olsun. Rabbim ailelerine sabrı cemil, ecru cezil inşallah lütfeylesin. Onlara da bizler sabırlar diliyoruz. Allah
'a emanet olalım, Allah
'a emanet olun' dedi.
İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze
namazının ardından Nebi Güdük'ün cenazesi memleketi Kırşehir'e gönderilecek.