Cumhurbaşkanı Erdoğan: AKM yıkılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 3. Turizm Şurası'nda konuştu.

Erdoğan, 'Bugün burada bir müjde vermek istiyorum. Burası Ankara'daki bizim yarı opera binası diyebileceğimiz bir kongre merkezimiz 2 bin kişilik. Şimdi İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nin olduğu yeri yıkıyoruz oraya daha büyüğünü çok çok farklı modern bir mimari ile pazartesi günü İstanbul'da lansmanını yapacağım 2019'un sonuna kadar orada bir opera binasını İstanbulumuza kazandırmış olacağız. İnşallah 2019 seçiminden önceye yetiştireceğiz.'' dedi.