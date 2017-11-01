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Cumhurbaşkanı Erdoğan: AKM yıkılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) olduğu yerin yıkılıp yerine daha büyük ve modern bir mimari ile opera binası inşa edileceğini söyledi.

Siyaset / 01 Kasım 2017 Çarşamba 11:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AKM yıkılıyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 3. Turizm Şurası'nda konuştu.
 
Erdoğan, 'Bugün burada bir müjde vermek istiyorum. Burası Ankara'daki bizim yarı opera binası diyebileceğimiz bir kongre merkezimiz 2 bin kişilik. Şimdi İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nin olduğu yeri yıkıyoruz oraya daha büyüğünü çok çok farklı modern bir mimari ile pazartesi günü İstanbul'da lansmanını yapacağım 2019'un sonuna kadar orada bir opera binasını İstanbulumuza kazandırmış olacağız. İnşallah 2019 seçiminden önceye yetiştireceğiz.'' dedi.

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CumhurbaşkanıAtatürk Kültür MerkeziRecep Tayyip Erdoğan


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