USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51

Çeyrek altın ve altın fiyatları 06.11.2017

Altının gramı 158,4 lira, çeyrek altın 260 lira, Cumhuriyet altını da 1.059 liradan satılıyor

Ekonomi / 06 Kasım 2017 Pazartesi 09:57
Çeyrek altın ve altın fiyatları 06.11.2017

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 158,4 lira seviyelerinde dengelendi.

Cuma günü yükseliş eğilimdeki döviz kurlarının etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 158,9 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 değer kazancıyla 158,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,26 değer kaybederek 158,4 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 260, Cumhuriyet altını 1.059 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sabah saatlerinde satıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,10 azalışla 1.268,5 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, cuma günü dolar kurundan aldığı destekle 158,9 liraya yükselen altının gram fiyatının, yeni haftaya düşüşle başladığını kaydetti.

Altın fiyatlarının genellikle kasım aylarında negatif seyir izlediğini anımsatan Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 156,9 liranın destek, tarihi zirvesi olan 158,9 liranın ise direnç konumuna geldiğini dile getirdi.

Memiş, bugün Avrupa'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade ederek, altının ons fiyatında 1.266 doların destek, 1.276 doların direnç konumunda olduğunu söyledi. Kaynak : AA

İslamDolarÇeyrek AltınCumhuriyetYükselen


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı