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Bizans ve Roma dönemine ait haçlar ele geçirildi

Bilecik’te bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri Bizans ve Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen birçok tarihi eser ele geçirilirken, döneme ait haçlara değer biçilemedi.

3. Sayfa / 06 Kasım 2017 Pazartesi 17:30
Bizans ve Roma dönemine ait haçlar ele geçirildi

Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarının alınması üzerine bölgeyi inceleme altına altı.

Bölgede yapılan incelemelerde S.E. ve E.K.'nın içinde bulunduğu otomobilde yapılan aramada Bizans ve Roma dönemine ait 5 adet heykel, 3 adet haç işareti, 4 adet altın kolye/küpe, 7 adet bronz obje ve 10 adet gözyaşı şişesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, döneme ait haçlara paha biçilemedi. Kaynak : İHA

GözyaşıTarihi Eser KaçakçılığıBizansJandarma


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