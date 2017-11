Bakan Fakıbaba'dan ucuz et ile ilgili flaş açıklama

Geçtiğimiz günlerde başlatılan uygulama kapsamında iki büyük market zincirinde kıymanın kilogram fiyatı 29 TL'den, kuşbaşı da 31 TL'den satılmaya başlanmıştı. İki zincir markete ayda 6 bin ton karkas et satılacağı duyurulmuştu.



Bakan Fakıbaba konuyla ilgili olarak konuştu. İşte o konuşmanın satır başları...



'Benim dar gelirli vatandaşlarımın lütfen et yemesini kolaylaştırın.. Bana verilen ilk direktif budur. Bu konuda, her gün ben takip ediyorum. Mümkün olduğu kadar, bizim amacımız dar gelirlilere gitmek.'



'Sabah saat 11'de tükendi, bu yeniden gelecek demektir. 80 milyona et vereceğiz diye bir iddia ile çıkmadık zaten.'



'Biz elimizden geleni yapıyoruz zaten. Desteklerimiz var, dışardan buzağı ithalatımız var. Üreticilerimize destekler var. İnşallah göreceksiniz, kısa zamanda özellikle küçük aile işletmelerini devreye sokacağız.'



'Küçük aile işletmeleri... Özellikle kadını sigortalı yapabilecek bir sistem, kadının bakabileceği beş tane büyükbaş hayvan, 30 tane küçükbaş hayvan vereceğiz. Onu sigorta yapacağız, gerekirse ahır yapacağız. Bu konuyla ilgili da çalışmalarımız var.'



'Bunu daha önce belirlenmiş olan cazibe merkezi illeri içerisinde düşünüyorum. Bunları inşallah 2018'de, şu anda arkadaşlar çalışmalar yapıyorlar. 23 ilde özellikle, işsizlik oranlarının çok fazla olduğu, özellikle kadın kardeşlerimizin ekonomik özgürlüğünü kazanmaları adına bu projelerle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor.'