USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51

Bakan Fakıbaba'dan ucuz et ile ilgili flaş açıklama

Tarım Bakanı Eşref Fakıbaba, ucuz et satışını 6 tondan 10 tona çıkaracaklarını açıkladı.

Ekonomi / 06 Kasım 2017 Pazartesi 12:00
Bakan Fakıbaba'dan ucuz et ile ilgili flaş açıklama
Video için tıklayın

Geçtiğimiz günlerde başlatılan uygulama kapsamında iki büyük market zincirinde kıymanın kilogram fiyatı 29 TL'den, kuşbaşı da 31 TL'den satılmaya başlanmıştı. İki zincir markete ayda 6 bin ton karkas et satılacağı duyurulmuştu.

Bakan Fakıbaba konuyla ilgili olarak konuştu. İşte o konuşmanın satır başları...

'Benim dar gelirli vatandaşlarımın lütfen et yemesini kolaylaştırın.. Bana verilen ilk direktif budur. Bu konuda, her gün ben takip ediyorum. Mümkün olduğu kadar, bizim amacımız dar gelirlilere gitmek.'

'Sabah saat 11'de tükendi, bu yeniden gelecek demektir. 80 milyona et vereceğiz diye bir iddia ile çıkmadık zaten.'

'Biz elimizden geleni yapıyoruz zaten. Desteklerimiz var, dışardan buzağı ithalatımız var. Üreticilerimize destekler var. İnşallah göreceksiniz, kısa zamanda özellikle küçük aile işletmelerini devreye sokacağız.'

'Küçük aile işletmeleri... Özellikle kadını sigortalı yapabilecek bir sistem, kadının bakabileceği beş tane büyükbaş hayvan, 30 tane küçükbaş hayvan vereceğiz. Onu sigorta yapacağız, gerekirse ahır yapacağız. Bu konuyla ilgili da çalışmalarımız var.'

'Bunu daha önce belirlenmiş olan cazibe merkezi illeri içerisinde düşünüyorum. Bunları inşallah 2018'de, şu anda arkadaşlar çalışmalar yapıyorlar. 23 ilde özellikle, işsizlik oranlarının çok fazla olduğu, özellikle kadın kardeşlerimizin ekonomik özgürlüğünü kazanmaları adına bu projelerle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor.'

Tarım BakanıAhmet Eşref FakıbabaMarket


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı