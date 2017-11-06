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Ankara Belediye Başkanı belli oldu

AK Parti, Melih Gökçek'in istifası ile boşalan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna seçildi.

Güncel / 06 Kasım 2017 Pazartesi 15:28
Ankara Belediye Başkanı belli oldu

Ankara'da Melih Gökçek'in istifasını açıklamasının ardından yeni başkan bugün belli odu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya düzenlediği basın toplantısında Ak Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna olduğunu açıkladı.

İLK TURDA SEÇİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi yeni başkanı seçmek için toplandı.CHP ve MHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde aday göstermedi. Toplantıda Mustafa Tuna, 104 oy alarak ilk turda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. 




TUNA'DAN İLK AÇIKLAMA

Geçen cumartesi günü gerçekleşen temayül yoklamasında birinci çıkan Mustafa Tuna açıklama yaptı. Herkesten destek isteyen Tuna, 'Bu güvene layık olmak üzere bundan sonra da hep beraber el ele çalışacağız. Melih başkana hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ben tekrar hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağolun varolun' dedi.

MUSTAFA TUNA KİMDİR?

Mustafa Tuna, 1957 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğdu. 1980 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden Yüksek Mühendis ünvanını alan Tuna, 1982-1983 yılları arasında eğitim için ABD'de bulundu. Akademik gereklilikleri yerine getireren 'Atıksu Arıtma Tesisleri Maliyet İndeksi ve Debi - Maliyet İlişkileri' konusundaki tez çalışmasını tamamladı. Tezinin ardından kendisine İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından 1995 yılında Doktor Yüksek Mühendis unvanı verilmiştir. 1998 yılında Su Kirlenmesi ve Kontrolü Bilim Dalı'nda Üniversitelerarası Kurul tarafından 'Doçent' ünvanını elde eden Mustafa Tuna, özel sektör çalışmalarıyla birlikte çevre teknolojisi, altyapı planlaması ve mühendislik ekonomisi alanlarında da akademik çalışmalarını sürdürdü. Yaptığı ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar nedeniyle kendisine TÜBİTAK tarafından 'Yayın Teşvik Ödülü' verilmiştir. 29 Mart 2009 yılında Ankara Sincan Belediye Başkanı olarak seçilen Mustafa Tuna, 2014 yerel seçimlerinde bir kere daha Sincan Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

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