Ankara Belediye Başkanı belli oldu

TUNA'DAN İLK AÇIKLAMA
Geçen cumartesi günü gerçekleşen temayül yoklamasında birinci çıkan Mustafa Tuna
açıklama yaptı. Herkesten destek isteyen Tuna, 'Bu güvene layık olmak üzere bundan sonra da hep beraber el ele çalışacağız. Melih başkana hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ben tekrar hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağolun varolun'
dedi.
MUSTAFA TUNA KİMDİR?
Mustafa Tuna
, 1957 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğdu. 1980 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi
İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden Yüksek Mühendis ünvanını alan Tuna, 1982-1983 yılları arasında eğitim için ABD'de bulundu. Akademik gereklilikleri yerine getireren 'Atıksu Arıtma Tesisleri Maliyet İndeksi ve Debi - Maliyet İlişkileri' konusundaki tez çalışmasını tamamladı. Tezinin ardından kendisine İTÜ Fen Bilimleri
Enstitüsü tarafından 1995 yılında Doktor Yüksek Mühendis unvanı verilmiştir. 1998 yılında Su Kirlenmesi ve Kontrolü Bilim Dalı'nda Üniversitelerarası Kurul
tarafından 'Doçent' ünvanını elde eden Mustafa Tuna
, özel sektör
çalışmalarıyla birlikte çevre teknolojisi, altyapı planlaması ve mühendislik
ekonomisi alanlarında da akademik çalışmalarını sürdürdü. Yaptığı ulusal ve uluslararası
bilimsel yayınlar nedeniyle kendisine TÜBİTAK tarafından 'Yayın Teşvik Ödülü' verilmiştir. 29 Mart 2009 yılında Ankara Sincan Belediye Başkanı
olarak seçilen Mustafa Tuna
, 2014 yerel seçimlerinde bir kere daha Sincan Belediye Başkanı
olarak seçilmiştir.