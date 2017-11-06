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Akşener'in partisinde ilk kriz patlak verdi

Meral Akşener’in liderliğinde, MHP’den ayrılan muhaliflerin başını çektiği kadroların öncülüğünde kurulan İYİ Parti'nin teşkilat atamalarında ‘merkez’ kaygısı yaşanıyor.

Siyaset / 06 Kasım 2017 Pazartesi 12:39
Akşener'in partisinde ilk kriz patlak verdi

İddiaya göre; Yener Yıldırım başlangıçta, Ankara İl Başkanı olarak görevlendirildi ancak haberi olmadan resmi başkanlığa başkası atandı. MHP kökenli İYİ Partililer, şimdiden yaşanan atama krizinin desteği keseceğini düşünüyor.

Akşener, Anadolu gezileri kapsamında Ahlat'ta 15 günlük kamp kurarken, eşzamanlı olarak Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın da kendisine emanet edilen teşkilatı oluşturmaya başladı. 6 ilin başkanlarını belirleyen Aydın, bu isimleri geçen hafta basına tanıttı.

HABERİ OLMADAN BAŞKASI ATANDI

DYP kökenli eski MHP Milletvekili Yener Yıldırım'ın başlangıçta Ankara İl Başkanı olarak görevlendirildiği, 3 hafta ilçelerde çalışma yapan Yıldırım'ın haberi olmadan, resmi başkanın Mesut Özarslan olarak açıklandığı belirtiliyor. Aydın'ın, “merkez”e hitap eden bir teşkilatlanma kaygısından çok kendi ekibini oluşturma saikiyle hareket ettiğini savunan MHP kökenli İYİ Partililer, Ankara özelinde yaşanan bu atama krizinin, daha işin başında partiye “sağdan-soldan” gelebilecek desteği kesebileceği, merkezden harekete katılabilecek kadroları ürkütebileceği endişesini dile getirdi.
Kaynak : Habertürk

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