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AKM'ye yerli malı opera

Yeni AKM’nin Türkiye için övünç projelerinden birisi olacağını belirten Kurtulmuş, “Dünyanın en önemli, en modern, en gösterişli, en fonksiyonel opera binası olacaktır. A’dan Z’ye her şeyi yerli malı olacak” dedi.

Ekonomi / 06 Kasım 2017 Pazartesi 09:25
AKM'ye yerli malı opera

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın lansmanını bugün yaptığı yeni AKM projesini Milliyet'e anlattı.

Kurtulmuş bakanlıkta ağırladığı Milliyet'in sorularına şu yanıtları verdi:

- AKM'nin yıkılacağı açıklandı. Bugün açıklanacak yeni projede ne öne çıkacak, nasıl olacak?

Yıllardır konuşulan bir proje. Bütün yurttaşlarımız rahat olsun. Türkiye için hakikaten övünç projelerinden birisi olacaktır. Dünyanın en büyük opera binasıdır belki demiyeceğim ama dünyanın en önemli, en modern, en gösterişli, en fonksiyonel opera binası olacaktır. Ve gerçekten bütün İstanbul'a gelen turistlerin hepsinin mutlaka gidip görmek isteyeceği, önünde resim çektirmek isteyeceği muhteşem bir bina olacak. Bina sadece mimari değeri itibariyle değil aynı zamanda fonksiyonelliği itibariyle son derece büyük bir proje. Çok sayıda etkinliği yapabileceğimiz bir bina olacak. Sergi ve toplantı salonları, tiyatro vs çok fonksiyonel bir bina olacak. Ama en az bunun kadar önemli olan bir hususta bina mimarisinden içindeki ses düzenine, kullanılan malzemelerden A'dan Z'ye her şeyi yerli malı olacak. Bu anlamda Türkiye'nin geldiği seviyeyi göstermesi bakımından da önemli bir proje olacak. Güzel bir tören olacak. Halkın ciddi katılım göstereceğini tahmin ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız projenin detaylarını (bugün) milletimizle paylaşacak.

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Numan KurtulmuşKültür ve Turizm BakanıAtatürk Kültür Merkezi


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