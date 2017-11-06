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AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını duyurdu

AK Parti'de Melih Gökçek'in istifasıyla boşalan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna aday gösterildi.

Siyaset / 06 Kasım 2017 Pazartesi 13:47
AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını duyurdu

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna oldu.

Ankara Büyüksehir Belediye Başkanı'nın kim olacağı, Belediye Meclisi'nde yapılacak seçimle belirlenecek. Seçim saat 14.00'te başlayacak.

Adayların ilk iki turda Belediye Meclis Üyeleri'nin 3'te ikisinin oyunu alması gerekiyor. Eğer bu rakama ulaşılamazsa, üçünü tur oylamada salt çoğunluk aranacak. Oylama 4. tura kalırsa, en çok oyu alan isim Ankara'nın yeni Büyüksehir Belediye Başkanı olacak.

MUSTAFA TUNA KİMDİR?

1957 yılında Şarkışla'da doğan Tuna, 1980 yılında, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. 1982 yılında, İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden Yüksek Mühendis unvanı aldı.

Tuna'ya 1998 yılında, Su Kirlenmesi ve Kontrolü Bilim Dalında Üniversitelerarası Kurul tarafından doçent unvanı verildi.

Tuna, özel sektördeki uygulama çalışmalarına paralel olarak, çevre teknolojisi, altyapı planlaması ve mühendislik ekonomisi alanlarında da akademik çalışmalarını sürdürdü.

İTÜ Mezunları Eğitim Vakfının kurucu başkanı olan Mustafa Tuna, İnşaat Mühendisleri Odası üyesi, Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi üyesi.

2002 – 2007 yılları arasında Ankara Milletvekili olarak görev yapan Tuna, 29 Mart 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Sincan Belediye Başkanlığı'na seçildi.

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