Açıköğretim Sistemi Açık Kütüphane'ye ilgi artıyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Türkiye'nin neresinde bulunursa bulunsun bütün öğrencilerinin erişimine imkân veren Açık Kütüphane uygulamasını Nisan ayında faaliyete geçirerek yeni bir ilke imza atmıştı. Söz konusu Açık Kütüphane'nin içerisinde Açıköğretim Sisteminin kuruluşundan başlayarak yer alan bütün arşiv videoları ve kitapları bulunuyor. Bununla birlikte Anadolu Üniversitesi'ne ait geniş nadir eser ve mikrofilm koleksiyonu da titiz bir şekilde elektronik ortama taşınmakta ve öğrencilerin kullanımına açılıyor. Yine Anadolu Üniversitesi'nde yapılan projeler, bildiriler, süreli yayınlar da Açık Kütüphane'yle birlikte öğrencilerin rahatlıkla ulaşabileceği bir konuma eriştİ. Ayrıca Açık Kütüphane'de üniversitenin öğretim üyeleri tarafından hazırlanan Türk Klasikleri serisi de yer alıyor.



Nisan ayından bu yana 21 bin kullanıcı



Konuyla ilgili açıklama yapan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, “Açıköğretim Sisteminde ilkleri yaşatmaya devam ediyoruz. Açık Kütüphane'de 804 arşiv ders kitabı, bin 500 arşiv videosu, 190 nadir eser ve 404 mikrofilm bulunmaktadır. Şimdiden kaynak zenginliği açısından oldukça yüksek sayılara ulaşıldı. Açık Kütüphane'nin bahsedilen cazip içeriği, kısa sürede 21 bin 101 kullanıcının Açık Kütüphane'den kitap indirmesine yol açmıştır. İçeriğimizin artmasıyla birlikte ulaştığımız kullanıcı sayısı da artacaktır” dedi.



Kaynak : İHA