USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51

Açıköğretim Sistemi Açık Kütüphane'ye ilgi artıyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından Nisan ayında hizmete sunulan ve üretilen tüm yazılı ve görsel materyallerin yer aldığı çevrimiçi bir veri tabanı olan “Açık Kütüphane”ye ilgi her geçen gün artıyor.

Eğitim / 06 Kasım 2017 Pazartesi 17:23
Açıköğretim Sistemi Açık Kütüphane'ye ilgi artıyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Türkiye'nin neresinde bulunursa bulunsun bütün öğrencilerinin erişimine imkân veren Açık Kütüphane uygulamasını Nisan ayında faaliyete geçirerek yeni bir ilke imza atmıştı. Söz konusu Açık Kütüphane'nin içerisinde Açıköğretim Sisteminin kuruluşundan başlayarak yer alan bütün arşiv videoları ve kitapları bulunuyor. Bununla birlikte Anadolu Üniversitesi'ne ait geniş nadir eser ve mikrofilm koleksiyonu da titiz bir şekilde elektronik ortama taşınmakta ve öğrencilerin kullanımına açılıyor. Yine Anadolu Üniversitesi'nde yapılan projeler, bildiriler, süreli yayınlar da Açık Kütüphane'yle birlikte öğrencilerin rahatlıkla ulaşabileceği bir konuma eriştİ. Ayrıca Açık Kütüphane'de üniversitenin öğretim üyeleri tarafından hazırlanan Türk Klasikleri serisi de yer alıyor.

Nisan ayından bu yana 21 bin kullanıcı

Konuyla ilgili açıklama yapan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, “Açıköğretim Sisteminde ilkleri yaşatmaya devam ediyoruz. Açık Kütüphane'de 804 arşiv ders kitabı, bin 500 arşiv videosu, 190 nadir eser ve 404 mikrofilm bulunmaktadır. Şimdiden kaynak zenginliği açısından oldukça yüksek sayılara ulaşıldı. Açık Kütüphane'nin bahsedilen cazip içeriği, kısa sürede 21 bin 101 kullanıcının Açık Kütüphane'den kitap indirmesine yol açmıştır. İçeriğimizin artmasıyla birlikte ulaştığımız kullanıcı sayısı da artacaktır” dedi.

Kaynak : İHA

Ders KitabıKütüphaneAnadolu ÜniversitesiAçıköğretimAçıköğretim Fakültesi


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı