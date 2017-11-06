ABD'den vize hamlesi

Türkiye ile ABD arasındaki vize gerginliğinde önemli bir gelişme yaşandı. ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada “Ön güvenceler temelinde Türkiye'de kısıtlı vize hizmetlerinin yeniden başlamasına izin verecek derecede güvenlik durumunun iyileştiğine inanmaktayız” ifadelerine yer verildi.



Bu açıklamanın ardından Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de ABD vatandaşlarının vize başvurularını sınırlı ölçüde almaya başladığını bildirdi..



Amerikan Büyükelçiliği'nin @USEmbassyTurkey isimli Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Türkiye'deki misyonumuzda yerel çalışanlara yönelik başka bir soruşturma bulunmadığına ilişkin Türk hükümetinden ilk etapta üst düzeyde güvence almış bulunuyoruz. Ayrıca, Türk hükümetinden yerel çalışanlarımızın kendi resmi görevlerini yerine getirirken gözaltına alınmayacakları veya tutuklanmayacaklarına ilişkin güvence de alınmıştır. Bundan sonra Türk hükümeti bizim yerel bir çalışanımızı gözaltına alma ya da tutuklama niyetine ilişkin önceden Amerikan hükümetine bilgi vermeyi taahhüt etmiştir. Bu ön güvenceler temelinde Türkiye'de kısıtlı vize hizmetlerinin yeniden başlamasına izin verecek derecede güvenlik durumunun iyileştiğine inanmaktayız. Halihazırda tutuklu misyon çalışanlarımıza yönelik mevcut davalarla ilgili ciddi endişemiz sürmektedir. Aynı zamanda olağanüstü hal altında tutuklanan Amerikan vatandaşlarının davalarına ilişkin endişemiz devam etmektedir. Amerikalı yetkililer, bu davaların tatmin edici bir şekilde çözüme ulaştırılması için Türk muhatapları ile görüşmeyi sürdürecektir.”









ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN VİZE BAŞVURUSU YAPANLARA MAIL



ABD Büyükelçiliği'nin Vize Bilgi Servisi'nin vize başvurusu yapan Türk vatandaşlarına mail olarak ğönderdiği mesajda şu bilgilere yer verildi: 'Sayın Başvuru Sahibi, Türkiye'deki ABD misyonu, sınırlı ölçüde vize başvurularını kabul etmeye başlamıştır. ABD'ye seyahat etmek isteyen başvuru sahipleri artık yeniden randevu alabilirler. Ancak, sınırlı sayıda randevu verilebileceğinden normalden daha uzun bir bekleme süresi olabilir. Bazı durumlarda acil randevu alınabilir. Eğer acil bir seyahatiniz söz konusu ise ve istediğiniz tarihe randevu alamıyorsanız, lütfen boş olan en yakın tarihi seçiniz ve ardından acil başvuru için gereken adımları izleyiniz. Acil başvuru talebinde bulunurken lütfen seyahatinizin neden acil olduğunu açıklayınız ve önceki randevunuzun iptal edildiğini belirtiniz. Teşekkür ederiz! ABD Vize Bilgi Servisi'



ÖNCELİKLİ OLARAK ACİL BAŞVURULAR DEĞERLENDİRİLİYOR



Türkiye'deki ABD Büyükelçiliği vize işlemlerine 'kısıtlı bir biçimde' devam edecek. ABD Büyükelçiliği daha önce vize randevusu almış ancak kısıtlamalar nedeniyle vize görüşmemesine gidememiş vatandaşlara bir mail yollayarak randevu işlemlerinin yeniden başlayacağını ve tekrar başvuru yapmalarını istedi. Ankara'nın ABD'den gelen bu kararı, bir yumuşama adımı olarak değerlendirdiği belirtildi.



TÜRKİYE'NİN WASHINGTON BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA



Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, Türkiye'nin ABD'deki diplomatik temsilciliklerinde ABD vatandaşlarının vize başvurularının sınırlı ölçüde alınmaya başladığını açıkladı. Büyükelçilik, ABD'nin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerinde sınırlı ölçüde vize başvurularını yeniden kabul etmeye başladığını açıklamasının ardından vize konusuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, 'Türkiye, ABD'deki diplomatik ve konsüler misyonlarından ABD vatandaşlarının vize başvurularını sınırlı ölçüde almaya başlamaktadır.' ifadesine yer verildi. ABD vize bilgi servisinin, ABD misyonlarına vize başvurusu yapan bazı Türk vatandaşlarına gönderdiği elektronik postalarda, Türkiye'deki ABD misyonunun, sınırlı ölçüde vize başvurularını kabul etmeye başladığı belirtilmişti. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, 8 Ekim tarihinde, Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını açıklamış, Türkiye de aynı gün ABD'deki tüm Türk misyonlarında ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemlerini askıya almıştı.



9 EKİM'DE VİZE BAŞVURLARI DURDURULMUŞTU



9 Ekim tarihinde ABD, Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını açıklamıştı. Silahlı terör örgütü FETÖ'nün 17/25 Aralık 2013'teki kumpasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un, haklarında dava açılan eski polis müdürleri ve firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilmişti, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca Topuz, ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''casusluk'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından tutuklanmıştı. ABD'nin Ankara Büyükelçiliğince yapılan yazılı açıklamada, 'Son zamanlarda yaşanan olaylar, ABD hükümetini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin ABD misyonunun tesisleri ve personelinin güvenliğine ilişkin taahhütlerini yeniden değerlendirmek zorunda bırakmıştır.' ifadelerine yer verilmişti.