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'12 Seçilmiş'in çekimleri devam ediyor

Senaryosunu Murat Barutçu’nun yazdığı ve yönetmenliğini Can Varol’un üstlendiği korku ve gerilim türündeki ’12 Seçilmiş’ isimli filmin çekimleri, Urla Karantina Adası ve milli kütüphane gibi alanlarda devam ediyor

Kültür-Sanat / 06 Kasım 2017 Pazartesi 11:52
'12 Seçilmiş'in çekimleri devam ediyor

Yapımını Carat Film'in üstlendiği ve geçtiğimiz yıl vizyona giren '11' filminin devamı niteliğindeki 12 Seçilmiş'in çekimleri sürüyor. Urla Karantina Adası ve milli kütüphane gibi tarihi mekanlarda devam eden çekimlerde, filmin başrollerini ise Berna Üçkaleler, Umut Demirdelen, Şevket Süha Tezel, Mehmet Özcan Varaylı ve daha önce 11 filminde oynayan Anıl Can Yılar, Cansu Şahin ve Barış Efe paylaşıyor. 2018'de vizyona girecek filmin senaryosunu Murat Barutçu yazarken, yönetmenliğini de Can Varol yapıyor.

Tüm film projelerini İzmir'de yapacaklarını belirten filmin senaristi ve Carat Film'in sahibi olan Murat Barutçu, korku ve gerilim türünde yeniliklere imza attıklarını ve 13 filminin çalışmalarına da şimdiden başladıklarını söyledi.

Filmin konusu ise bir hayli ilginç. Arkeoloji bölümünde altı kişilik öğrenci grubu olan ve sıkı dostlukları bulunan Mina, Anıl, Damla, Berna, Selin ve Batu; profesörlerinin yaptığı staj programındaki ani değişiklikle terk edilmiş bir adada arkeolojik araştırma yapacaklarını öğrenirler. Tatil planlarını yarıda kesip, Karantina Adası'na gitme fikrine pek sıcak bakmasalar da, öğrenci temsilcisi Mina, kamp yapıp, tatile devam ederek staj yapma fikriyle, diğer arkadaşlarını ikna eder. Staj programını eğlenceli şekilde bitirme hevesiyle adaya gelen altı genç, girilmesinin yasak olduğunu ve terk edilmiş olduğunu öğrendikleri bu adada hiç ummadıkları bir misafirle karşılaşıp, başlarının çok büyük belada olduğunu anlarlar. Profesörlerinin yapmış olduğu planı sonradan anlayan Mina ve Anıl, bu beladan kurtulmak için her yolu deneyerek, tüm arkadaşlarıyla birbirlerine destek olurlar. Adadaki gizemli misafirin önemli bir kuralı vardır; içlerinden yalnızca biri sağ kurtulacaktır. Kaynak : İHA

GizemliKarantinaMilli KütüphaneArkeolojiMehmet Özcan


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