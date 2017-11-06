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10 yaşındaki oğlunu öldüren baba tutuklandı

Fatih’te 10 yaşındaki oğlunu öldüren katil zanlısı baba, "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3. Sayfa / 06 Kasım 2017 Pazartesi 19:45
10 yaşındaki oğlunu öldüren baba tutuklandı

Fatih'te Nezir T., dün akşam 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan T.'yi öldürmüş, ardından eşini arayarak, 'Oğlunu öldürdüm. Gel, al' demişti.

Olayın ardından yakalanan katil zanlısı baba, emniyetteki işlemleri tamamlanarak öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Saray'ına sevk edildi.

Zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından 'kasten öldürme' suçundan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik sorgusu sona eren zanlı, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Oğlunu 2 ay önce de zehirlemek istemişCani baba anneyi arayıp 'Çocuğu öldürdüm' demiş! Kaynak : İHA

Katil Zanlısı


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