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Kızılhaç yolsuzluk haberleriyle çalkalanıyor

Kızılhaç, Batı Afrika'da Ebola salgınıyla mücadele için kullanılması planlanan 6 milyon doların çalındığını ortaya çıkaran iç soruşturmayı teyit etti.

Dünya / 05 Kasım 2017 Pazar 02:04
Kızılhaç yolsuzluk haberleriyle çalkalanıyor

Uluslararası Kızılhaç Federasyonu (IFRC) tarafından yapılan açıklamada, 20 Ekim'de yayımlanan iç soruşturma sonuçlarının teyit edildiği belirtildi.

IFRC'ın Sierra Leone, Liberya ve Gine'de 2014-2016 yıllarında 11 binden fazla kişinin ölümüne neden olan Ebola salgınıyla mücadelede kullanılması öngörülen 124 milyon dolarla ilgili iç soruşturmasına göre, Sierra Leone'de Kızılhaç personeli ve bir bankanın çalışanları tarafından yapılan yolsuzlukla 2,13 milyon dolar çalındı.



Liberya'da 'yardım ürünlerinin şişirilmiş fiyatları, maaş bordrosu ve gönüllü teşviklerin ödenmesi' üzerinden yapılan sahtekarlıklar 2,7 milyon dolara mal olurken, Gine'de ise gümrükleme hizmetinde yapılan yolsuzluklarla en az 1,17 milyon dolar çalındı. Yolsuzluklarla ilgili 2 soruşturma halen sürüyor.



IFRC, FONLARIN TAKİBİNİ SÜRDÜRECEK

IFRC Sierra Leone delegasyonu başkanı Paul Jenkins, IFRC'nin bölgede verdiği fonların takibini sürdüreceğini bildirdi.

Kızılhaç Genel Sekreter Başyardımcısı Dr. Jemilah Mahmood da yolsuzluklar nedeniyle Ebola ile mücadelede yer alan binlerce gönüllü ve çalışanın çabasının göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkati çekerek, bu fonların geri alınması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

IFRC, yolsuzlukla mücadeleyi daha etkili kılmak için yüksek riskli ortamlarda nakit harcamaya limit getirildiğini açıklamıştı.

Sierra LeoneGenel SekreterMaaş BordrosuKızılhaçUluslararası


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