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Kış üslenmesi hazırlığındaki teröristlere operasyon

Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda mayın yapımında kullanılan metal ile amonyum nitrat eritme makinesi bulundu.

Güncel / 05 Kasım 2017 Pazar 13:23
Kış üslenmesi hazırlığındaki teröristlere operasyon

Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda mayın yapımında kullanılan metal ile amonyum nitrat eritme makinesi bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütüne yönelik 'Şehit Jandarma Üstçavuş Serdal Uyanık 2017-142 Operasyonu' gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonun, PKK'lı teröristlerin Zovank Yaylası (Şenyayla grubu) bölgesindeki kış üslenmesi hazırlıklarına yönelik yapıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Mayın yapımında kullanılan metal ve amonyum nitrat eritme makinesi, sırt çantası, 5 top bakır tel, 8 top kablo, 9 akü, 2 demir testere, 200 büyük pil, büyük tüp, tüp kesme makinesi, 26 ayakkabı, 10 silikon, 10 murç, 3 kitap, 250 metre beyaz renkli bez, keser, su botu, muhtelif mutfak ve giyim malzemesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili adli işlemlere başlanmıştır.'

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için kent genelinde terörle mücadele kapsamındaki operasyonlarının kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Kaynak : AA

Amonyum NitratTerörle MücadeleJandarma


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