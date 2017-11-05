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Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarına hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerindeki PKK kamplarına düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütünce kullanıldığı tespit edilen barınak, silah mevzisi ve mühimmat depoları imha edildi.

Dünya / 05 Kasım 2017 Pazar 10:45
Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarına hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin etki altına alınmasına yönelik operasyonlar sürüyor.

Bu kapsamda, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerindeki PKK kamplarına hava harekatı düzenlendi.

PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen barınaklar, silah mevzileri ve silah/mühimmat depolarının imha edildiği harekat sonrası Türk savaş uçakları, emniyetle üslerine döndü.
Kaynak : AA

Terör ÖrgütüIrakHava Harekatı


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