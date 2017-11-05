İbrahim Kalın: İtiraz ettik, Rusya toplantıyı erteledi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bir televizyon kanalında soruları yanıtladı.



Kalın, Rusya'nın Suriye toplantısına PYD'yi davet etmesiyle ilgili soruya şöyle yanıt verdi:



'Bir tür emrivaki ile bunu ilan edildiğini duyduk. Kremlin bizimle temas etti bu toplantıyı ertelediklerini açıkladılar. Değiştirmezlerse 18'inde değil daha ileri bir tarihte yapılması planlanıyor. Zaten biz katılmıyoruz büyük ihtimalle gözlemci gönderebiliriz. Rusya'nın bize söylediği toplantının ertelendiği ve oraya PYD'nin davet edilmeyeceği.'

Kaynak : Beyaz Gazete Özel