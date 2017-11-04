Eskişehir'in 'o' eşeğine saldırı

Kısa bir süre önce, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından dikilen heykel, toplumda farklı yorumlara sebep olmuştu. Bazıları eşek heykelinin insanlara ve hatta eşeğe hakaret olduğunu belirtirken, vatandaşlar ise çevre kirliliğine dikkat çekmek için çalışmayı olumlu karşılamıştı.



‘Çekirdek çitleyen eşek’ heykeline dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırıldı. Saldırı, bölgede şaşkınlıkla karşılandı. Kulakları kesilen heykel için polis ve zabıta ekipleri sabah saatlerinde bölgeye gelerek incelemede bulundular.



Kulakları kesilen eşeği gören vatandaşlar ise yapılan saldırıyı tepki göstererek, faillerin bulunmasını arzuladıklarını söylediler. Kaynak : İHA