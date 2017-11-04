Erdoğan 4 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130’uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13’üncü maddeleri uyarınca, Mütevelli Heyetlerinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine; Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hayati Aktaş’ı, İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Peyami Çelikcan’ı, Sanko Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Güner Dağlı’yı, Ufuk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tevfik Tezcaner’i atamışlardır” denildi.

Kaynak : İHA