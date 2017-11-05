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Cani baba anneyi arayıp 'Çocuğu öldürdüm' demiş!

İstanbul Fatih’te 10 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. İddialara göre çocuğunu öldüren babanın boşanma aşamasındaki eşini arayarak ‘Çocuğu öldürdüm, şimdi gel al’ dediği öğrenildi.

3. Sayfa / 05 Kasım 2017 Pazar 21:03
Cani baba anneyi arayıp 'Çocuğu öldürdüm' demiş!

Olay Fatih'te İtfaiye Caddesi Çinili Odalar Sokak üzerinde bulunan evde saat 18.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgi ve iddialara boşanma aşamasındaki N.T. ile adı öğrenilemeyen eşi bir süre önce evlerini ayırdı.

Bu süreçte 10 yaşındaki Yiğitcan T. babası N.T. ile kaldı. N.T. ile telefonla konuşan annenin oğlunu almak için taksi ile yola çıktığı ve bir süre sonra baba N. T.'nin anneyi telefonla arayarak, 'Çocuğu öldürdüm, şimdi gel al' dediği ileri sürüldü. Baba N.T.'nin evden çıktığı sırada komşularına da “Çocuğuöldürdüm, haber verin. Annesi şimdi gelsin alsın” dediği iddia edildi.



Olaydan sonra kaçan katil zanlısı baba N.T. bir süre sonra polise telsim olurken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin incelmesi sürerken adını vermek istemeyen bir kadın komşuları, 'Mahkemeye verdi. Dün savcılık izin vermiş. Çocuğunu verdi, annesi teslim etti. Bugün alacaktı, çocuğu öldürmüş. 10 yaşında. Annesi 1 ay önce mahkemeye verdi. Annedeydi çocuk. Babası tarafından öldürülmüş' dedi.
Kaynak : İHA

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