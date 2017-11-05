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Bülent Ecevit vefatının 11'inci yılında mezarı başında anıldı

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit, vefatının 11'inci yılında mezarı başında anıldı Devlet Mezarlığı'nda düzenlenen törene DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve çok sayıda partili katıldı.

Siyaset / 05 Kasım 2017 Pazar 11:06
Bülent Ecevit vefatının 11'inci yılında mezarı başında anıldı

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit, vefatının 11'inci yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Ecevit'in vefatının 11'inci yılı nedeniyle Devlet Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka ve partililer katıldı. Ecevit'in kabrine çelenk ve karanfil bırakılmasının ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, dua okundu.



Aksakal, törende yaptığı konuşmada, Ecevit'in siyasi yaşamı boyunca vatanın ve milletin varlığı, halkın mutluluğu ve dünyada barış için siyaset yaptığını belirterek, Ecevit'in yetiştirdiği demokratik solcular olarak, geçen 11 yıl içerisinde onun yolundan ve ilkelerinden ayrılmadıklarını, Demokratik Sol Parti'nin yarım asırdır süren bu yolda sonsuza dek var olacağını ifade etti.



Rahşan Ecevit de, tören öncesi mezarlığa gelerek eşinin kabrini ziyaret etti. Kaynak : AA

Hikmet Sami TürkBağımsız MilletvekiliAdalet BakanıBülent EcevitDemokratik Sol Parti


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