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Almanya'da PKK'lılar polisler ile çatıştı

Almanya'nın Düsseldorf kentinde gösteri düzenleyen terör örgütü PKK yandaşları polisle çatıştı.

Dünya / 05 Kasım 2017 Pazar 11:44
Almanya'da PKK'lılar polisler ile çatıştı

Terörün beslendiği, büyütüldüğü ve finanse edilerek piaysaya sürüldüğü Almanya'da PKK'lıların gösterisine polis müdahalesi geldi. Düsseldorf kentinde terörist başı Öcalan için özgürlük isteyen PKK yandaşları ile polisler arasında çatışma çıktı.

İZİNSİZ YÜRÜYÜŞE MÜDAHALE

Düsseldorf polisinin, ülkede yasaklı olan PKK'yı simgeleyen paçavralar ile terörist başı Öcalan posterlerini taşımamak şartıyla gösteri düzenlemeye izin verdiği terör örgütü yandaşları, kentin ana tren istasyonu önünde buluşarak yürüyüşe geçti.



Üzerinde yasaklı sembollerin bulunduğu bayraklar ve pankartlar ile yürüyüşe geçen PKK'lılara polis müdahalesi geldi. Polis müdahalesi ile birlikte PKK'lılar şişeli sopalı, taşlı karşılık verdi.




BİBER GAZI, COP VE SERT MÜDAHALE

Taşkınlık yapan gruba polis zaman zaman göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale etti. Yaşanan arbedenin ardından göstericilerin bir kısmı yaralanırken, bir diğer kısmı ise gözaltına alındı. Polisler yer yer gösericileri yerlerde sürükleyerek kelepçeledi.



Gözyaşartıcı gazı müdahalede PKK'lı göstericiler gözyaşları içerisinde etkisiz hale gelirken, bazı göstericiler ise cop darbeleri ile kanlar içinde kaldı.

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