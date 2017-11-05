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Ahmet Hakan'dan Emrah Serbes'e sert eleştiri

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Behzat Ç.'nin senaristi olarak tanınan yazar Emrah Serbes'e sert eleştirilerde bulundu.

Güncel / 05 Kasım 2017 Pazar 09:52
Ahmet Hakan'dan Emrah Serbes'e sert eleştiri

İzmir-Aydın otoyolunda, önünde ilerleyen otomobile arkadan çarparak 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, cezaevinden mektup göndermişti. Serbes'in mektuptaki sözleri Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ı çıldırttı. Hakan bugünkü köşe yazısında, 'Herif bir ailenin felaketine yol açmış, söylediklerine baksan sanki Nâzım Hikmet. Yapma bize bu artistliği... ' ifadesini kullandı.

İŞTE AHMET HAKAN'IN O YAZISI:

EMRAH Serbes'in cezaevinden söyledikleri dün Posta'da yayınlandı.
*
Emrah Serbes...
- Öyle artistlikler yapıyor ki...
- Öyle lügat paralıyor ki...
- Öyle atraksiyonlar çekiyor ki...
Sanki söz konusu olan...
Kendisi değil de...
Sinop Cezaevi'nde dışarıdaki deli dalgaları dinleyen düşünce suçlusu Sabahattin Ali...
Sanki söz konusu olan...
Kendisi değil de...
Sanki komünizm suçundan Bursa Kalesi'nde yatan Nâzım Hikmet.
*
Emrah Serbes!
Sen alkollü araba kullanarak bir ailenin felaketine yol açmış bir adamsın.
Yeter artık!
Yapma bize bu artistliği...
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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