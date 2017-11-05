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20 bin öğretmen alınacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2018 yılında yapılacak olan alımla ilgili açıklamalarda bulundu.

Güncel / 05 Kasım 2017 Pazar 13:43
20 bin öğretmen alınacak

Liseye geçişte yeni sınav sistemini açıklamak üzere AA Editör Masası'na konuk olan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, öğretmen alımıyla ilgili gelen bir soru üzerine atama bekleyen adayları sevindirecek bir açıklama yaptı.

20 bin öğretmen alımı yapılacağını açıklayan Bakan Yılmaz, şu ifadelerde bulundu;

'20 bine yakın öğretmenin alımı için şubatta bir duyuru yapıyoruz. Muhtemelen mayısta sınavlarını yaparız, haziran-temmuzda da atamasını gerçekleştiririz.Öğrenci sayısını indiremezsiniz o halde öğretmen sayısını artırmamız lazım. Öğretmen yaş ortalamamız 40 yaşın altında. Genç olan öğretmenin hizmet içi eğitim ihtiyacı da biraz daha fazla deniyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Biz önümüzdeki yıl 20 bine yakın öğretmen alacağız. Son rakamı Maliye Bakanımız ve Çalışma Bakanımız ile bir araya geleceğiz. 20 bin öğretmen alımı için şubatta duyuru yapacağız.'

Öğretmen AlımıÖğretmenMilli Eğitim Bakanı


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