Yerli otomobili üretecek 'babayiğitler' belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin otomobilini yapacak Ortak Girişim Grubu'nda Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding'in bulunduğunu açıkladı.



Erdoğan, 'Geçtiğimiz yıl itibarıyla yılda 757 bin otomobil satışına ulaşmış bir Türkiye'de bu konuda hala adım atılmıyor olması artık ülkemizin bir ayıbı haline gelmişti. Bugün, işte bu ayıptan kurtulma yolunda tarihi bir adım atıyoruz.' ifadelerini kullandı.



'Piyasaya süreceğiniz ilk otomobilin taliplisi benim'



'Madem ki bu babayiğit arkadaşlarımız çıkıp ellerini taşın altına soktular, bize de onlara gereken her yerde omuz vermek, destek vermek düşer.' diyen Erdoğan, 'Şimdiden ilan ediyorum, piyasaya süreceğiniz ilk otomobilin bedelini ödemek şartıyla taliplisi de benim.' şeklinde konuştu.



Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:



'Biraz sonra isimlerini tek tek açıklayacağım ortak girişim grubumuzdan beklentimiz, hazırlık sürecini hızla tamamlayarak en geç 2019'da otomobilimizin prototipini tamamlaması, 2021'de ticari satışına başlamasıdır. Türkiye'nin 2023 hedefleri arasında özel bir yere sahip olduğuna inandığım bu projede en küçük bir gecikme istemiyoruz.'



'TÜBİTAK'taki platform, girişim grubumuzun emrine amadedir'



Halen TÜBİTAK bünyesinde çalışmalar yapılan platformun girişim grubunun emrine amade olduğunu belirten Erdoğan, 'Bunun yerine doğrudan hibrit ve elektrikli otomobile yönelmek isterlerse daha da memnun oluruz. Kararları ne olursa olsun, biz kendilerine her türlü desteği vereceğiz. Yeter ki Türk milletini, bu büyük hayaliyle buluştursunlar.' ifadelerini kullandı.



'Mesele sadece otomobil üretmek değil, buradan ortaya çıkacak teknoloji, birikim ve tecrübeyle dünyaya meydan okuyacak yeni ve çok iddialı bir çıkış ortaya koymaktır.' diyen Erdoğan kunuşmasına şöyle devam etti:



'Eğer Türkiye'de böyle bir proje hayata geçirilecekse bunu yapabilecek birikime, kapasiteye, imkana, kararlılığa sahip olanlar, evet, sizlersiniz. Ülke ve millet olarak bu büyük hayalimizi gerçekleştirme sorumluluğumuzu sizlerin sırtına yüklüyoruz. Bu yükün ağır olduğunu biliyorum. Bizler kamu temsilcileri olarak sonuna kadar sizin yanınızda yer alacak, önünüzü açacak, hükümetimiz sizlerle her an beraber olacak ve başarınız için her türlü çabayı göstereceğiz. Cumhurbaşkanı olarak şahsen ben de bu meseleyi yakından takip edeceğimi bir kez daha ifade etmek istiyorum.'



'22 terörist etkisiz hale getirilmiştir'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hakkari ve Tunceli'de teröristlerle çıkan çatışmalar neticesinde 8 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Teröristlerden ise 17'si Hakkari, 5'i Tunceli'de olmak üzere 22 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şu anda da çatışmalar yine aynı şiddetle devam ediyor. Bunlarla sonuna kadar, bu teröristleri tüketinceye, bitirinceye kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Zira bu ülkede terörün egemen olmadığını, bu zihniyetlere göstereceğiz.' dedi.