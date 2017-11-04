USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51

TIR'cı Ali lakaplı YouTube fenomeni Ali Can hayatını kaybetti!

Youtube'de 'Alex745alejandro' rumuzlu Türk YouTuber Ali Can, dün öğle saatlerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Güncel / 04 Kasım 2017 Cumartesi 10:38
TIR'cı Ali lakaplı YouTube fenomeni Ali Can hayatını kaybetti!

İşvereni ve yakın arkadaşı, Instagram hesabı üzerinden Ali Can'ın dün saat 16:00'da hayatını kaybettiğini duyurdu.

Nevşehir'de yaşayan teyzesinin oğlu Salih Işınmış, Ali Can'ın TIR'ıyla yük boşalttıktan sonra yorgun düştüğünü ve aracında uyuyakaldığını belirtti.



CENAZE NAMAZI FRANKFURT'TA

Ali Can'ın Frankfurt Türk Federasyonu Camii'nde öğle namazına müteakiben cenaze namazı kılınacak.



MEMLEKETİ NEVŞEHİR'DE DEFNEDİLECEK

Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Ortahisar kasabasına bağlı İbrahimpaşa köyü nüfusuna kayıtlı olan ve Almanya'da yaşayan YouTube fenomeni, Ürgüp'te defnedilecek.



TIR KULLANIRKEN ÇEKTİĞİ VİDEOLARLA FENOMEN OLMUŞTU

Sempatik tavırlarıyla kısa sürede büyük hayran kitlesi edinen Ali Can, TIR yolculukları sırasında çektiği videolarla popüler olmuştu. Bir dönem araba tanıtım videoları da çeken Ali Can, TIR'cı Ali lakabıyla internette biliniyordu. Neşeli tavırları ve kendine has üslubuyla bir çok kişi tarafından sevilen Ali Can'ın ölüm haberi sevenlerini üzdü.

 


İşte Ali Can'ın 4 gün önceki son paylaşımı..

FrankfurtInstagramCenaze NamazıÖlüm HaberiYoutube


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı