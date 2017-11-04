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Şehit polisin cenaze namazını imam babası kıldırdı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan polis Ahmet Alp Taşdemir, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşam / 04 Kasım 2017 Cumartesi 15:16
Şehit polisin cenaze namazını imam babası kıldırdı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde PKK/KCK terör örgütünün YPS biriminde faaliyet gösterdiği tespit edilen adreslere yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Özel Harekat Polisi Ahmet Alp Taşdemir, helikopterle Ramiz Turan Stadına daha sonra Salihli Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan anneannesi Sebahat Şahin'in evine getirilip, helallik alındı.

Şehit Taşdemir'in Türk bayrağına sarılı tabutu daha sonra Hamidiye Camisine getirildi.

Cenazeyi şehit Taşdemir'in imam olan babası İbrahim Taşdemir kıldırdı. Baba Taşdemir tabutun başına geldiği sırada arkadaşına sarılıp 'Kadere bak' diyerek gözyaşı döktü. İzmir'in Selçuk ilçesinde İsabey Camii'nde imamlık yapan babası İbrahim Taşdemir cenaze namazını kıldırdıktan sonra konuşma yaparak “Necip milletip, Allah ebedi sizlerden razı olsun.

Rabbinizin nimetlerini saymakla bitiremezsiniz diye buyuruyor ya Yüce Rabbimiz İbrahim süresinde. Bana rabbimin en büyük nimetlerinden biri Ahmet oğlumun doğduğunda, onun doğumuyla gelmişti. Rabbim onun şehadeti ile bizi, ikinci defa şereflendirdi. Rabbime sonsuz hamdolsun. O necip milletin bir neferi idi. Ona abdestsiz operasyona çıkma derdim. Ben rabbime sonsuz hamdolsun, böyle bir evladın babası olmaktan şeref duyuyorum” dedi.



Kılınan cenaze namazının ardından Özel Hareket Polisleri ve İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, tabutu cenaze aracına kadar taşıdı. Şehidin cenazesi Kurudere Caddesini dolduran on binlerce Salihlinin tekbirleri eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Ahmet Alp Taşdemir, gözyaşları arasında Asri Mezarlığa defnedildi.

Cenazeye, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Ak Parti Manisa Milletvekilleri Selçuk Özdağ, Uğur Aydemir, İsmail Bilen, CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, oda ve dernek yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.






Kaynak : İHA

İbrahim TaşdemirMustafa Hakan GüvençerBelediye BaşkanıGrup BaşkanvekiliJandarma Komutanı


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