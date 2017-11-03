USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51

Sedat Şahin gözaltına alındı

Çağlayan’da çıkan olaylar nedeniyle Silivri’de yoğun güvenlik önlemleri altında görülen Sarallar Şahinler davasında tahliye kararı çıkan Sedat Şahin, başka bir soruşturmadan dolayı tekrar gözaltına alındı.

3. Sayfa / 03 Kasım 2017 Cuma 23:54
Sedat Şahin gözaltına alındı

Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Sedat Şahin ve Burhanettin Saral’ın da aralarında bulunduğu, 17’si tutuklu 74 kişinin yargılandığı dava çıkan olaylar nedeniyle İstanbul Çağlayan’dan alınıp Silivri’de yapılmasına karar verildi.

Sabah saatlerinde Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesinin karşısındaki binada yer alan duruşma salonunda yoğun güvenlik önlemleri altında başlayan duruşmada Sedat Şahin hakkında tahliye kararı çıktı. Tahliye kararının ardından Sedat Şahin başka bir soruşturmadan dolayı cezaevi çıkışında tekrar gözaltına alındı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan Sedat Şahin, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesindeki Emniyet Yerleşkesine götürüldü.

Kaynak : İHA

Sedat Şahin


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı