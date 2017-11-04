Adana'da hırsızlık şüphelisinin bir iş yerine asma tavan arasından girmeye çalışırken tavanın çökmesiyle düşmesi, çaldığı televizyonu taşırken düşürdükten sonra almaya çalışırken yeniden düşmesi, güvenlik kamerasına yansıdı.



Merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki bir otomotiv şirketinde hırsızlık olduğu ihbarını alan Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olay yerine gitti.



Ekipler, asma tavanının bir bölümü çökmüş haldeki iş yerinden televizyon, 2 cep telefonu ve 2 bilgisayar çalındığını belirledi.







İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin havalandırma boşluğundan asma tavan arasına geçerek iş yerine girip olayı gerçekleştirdiğini tespit etti.



Ekipler, görüntüdeki şüphelinin benzer suçtan denetimli serbestlik hükümleri gereğince Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görev yapan Süleyman Y. olduğunu belirledi.



Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü, iş yerinden çalınan eşyalar ise sahibine teslim edildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, daha sonra sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine gönderildi.



Şüpheli, burada gazetecilerin soruları üzerine mesleğinin, 'hırsızlık ve uyuşturucu satıcılığı' olduğunu söyledi.



Daha sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuklandı.





Kaynak : İHA