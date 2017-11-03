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Ömür Varol'dan Fatih Portakal'a sert tepki

Yerli otomobil üretiminden rahatsız olan Fatih Portakal'a meslektaşı Ömür Varol'dan çok sert tepki geldi.

Televizyon / 03 Kasım 2017 Cuma 09:48
Ömür Varol'dan Fatih Portakal'a sert tepki
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FOX TV haber spikeri Fatih Portakal, yerli otomobil için atılan önemli adımlardan sonra yaptığı yorumlarla eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Portakal'a son tepki meslektaşı Ömür Varol'dan geldi. 

'ELEŞTİRİN AMA...'
Yarım asırlık bir rüyanın gerçekleşmesinden rahatsız olanların olduğunu söyleyen Varol, 'Sen arabanı yaptığında piyasayı allak bullak edeceksin. Hadi dışarıdakiler bunu istemiyor da içeridekilere ne oluyor?' diye sordu.  Fatih Portakal'ın yorumlarını hatırlatan Varol, FOX haberin sürekli olumsuz haberler işlediğini belirterek, '“Bu ülkede bir tane bile mi iyi bir şey olmuyor? Emin olun oturup izlemeye dayamıyorsunuz. Dibine kadar eleştirin ama laf olsun diye eleştirince komik duruma düşüyorsunuz. ' şeklinde konuştu.

'TAM ANLAMIYLA SAÇMALADI'
Varol, şöyle devam etti: “Bu haber ardından ne diyeceğini şaşırdı. Tam anlamıyla saçmaladı. Bir dakikalık bir konuşma yapmaya çalıştı ama abuk sabuk bir konuşma. Benim anladığım şu; adam komik duruma düştü. Burada bir hamle gerçekleşiyor. Ya alkışlaaycaksın ya da hiçbir şey demeden geçeceksin. Beyin göçünü ithal etmek ne demek? Türk insanına beyinsiz mi demek istiyorsun? Fatih, kardeşim zorlamayın bu kadar. Çok zorluyorsunuz ve komik duruma düşüyorsunuz. Fatih Portakal ne dediğini kendisi biliyor mu? Bir açıklama daha yapsın, kafamız biraz daha yansın. Beyin ithalatı, göçü; biz bunları çözmekte zorlanıyoruz. Bu zorlamadan kaynaklanıyor. Her şeye bir şey söylemek isteğinden kaynaklanıyor. 

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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