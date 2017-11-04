Muson yağmurları can aldı: 12 ölü

Hükümet yetkililerinin açıklamasında, Tamil Nadu eyaletinin, muson yağmurları nedeniyle sular altında kalan bazı bölgelerinde bir haftada en az 12 kişinin öldüğü, binlerce kişinin de yardım kamplarına yerleştirildiği bildirildi.



Açıklamada, eyaletin başkenti Chennai ve kırsalında alçak yerleri su basması sonucu 10 binden fazla kişinin afetzedeler için kurulan 105 barınağa yerleştirildiği kaydedildi.



Eyalet Başbakanı K. Palaniswami'nin, selden zarar gören bazı bölgeleri ziyaret ederek, sel mağdurlarına gıda paketleri, giyecek, minder ve çarşaf dağıttığı belirtildi.



Öte yandan meteorolojinin, aralıksız yağış uyarısında bulunmasının ardından bu hafta Chennai kentinde ve eyaletin diğer sahil bölgelerinde eğitime bir süre ara verildi.



Bölgede 27 Ekim'de başlayan kuzeydoğu muson mevsiminin aralık ayının başında son bulması bekleniyor.



Meteoroloji dairesinden yapılan açıklamada, tüm mevsim boyunca yağması beklenen yağmurun yaklaşık yüzde 74'ünün ilk haftada düştüğü duyuruldu. Kaynak : AA