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Lübnan Başbakanı istifa etti!

Gelen son dakika haberine göre, Lübnan Başbakanı Hariri istifa etti.

Dünya / 04 Kasım 2017 Cumartesi 15:52
Lübnan Başbakanı istifa etti!

Saad Hariri istifasını açıklarken İran’ın Arap ülkelerine müdahalesini kınayarak “İran’ın bölgedeki elleri kesilecek” dedi.

Hariri açıklamasında Hizbullah’ın silahlarını Lübnan ve Suriyelilere karşı kullanmasını reddettiğini söyledi.

Hariri konuşmasının devamında, "İran bulunduğu yerde yıkım ve bozgunculuk tohumları ekiyor. Bunun ispatı Arap ülkelerine müdahalesidir. Arap milletinin nefretini kazanmıştır. Maalesef oğullarımızı onların ellerinde bulduk. Hizbullah silahlarıyla fiili bir durum ortaya çıkarmıştır. Siz Lübnanlılara birlik getirme çalışması, siyasi bölünmeyi sona erdirme, kendine yeterli bir düzen kurma sözü verdim. Lübnan halkının desteğini aldım” dedi.

Saad Hariri “ Refik Hariri’nin (Saad Hariri babası, 21 kişi ile birlikte Şubat 2005 yılında öldürüldü) suikasta uğramasından önceki gibi bir ortamda yaşıyoruz. Benim hayatıma karşı korkakça bir komplo planlanmakta olduğunu sezdim” dedi.

Saad HaririLübnan halkının daha güçlü olduğuna, içeriden ve dışarıdan yapılan hamiliğin üstesinden geleceğine güvenerek hükumet başkanlığı görevinden istifa ediyorum” dedi.

Saad Hariri (47), 18 Aralık 2016 yılından beri Lübnan’ın Başbakanı olarak görev yapıyordu.
Kaynak : İHA

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